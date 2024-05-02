В Парголово пенсионер перевел мошенникам более 6,2 млн рублей

К полицейским выборгского района Петербурга обратился 77-летний мужчина. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что в период времени с 12 по 18 апреля ему звонил неизвестный, который представился сотрудником полиции.

Голос в трубке сообщил пожилому мужчине, что с его банковским счетом происходят мошеннические действия, и уговорил перевести денежные средства на, якобы «безопасный счёт» банка.

Пенсионер доверился аферисту, и в течение шести дней через различные банкоматы перевел на указанный неизвестным счет 6 215 300 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.