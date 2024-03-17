Накануне вечером, 16 марта 2024 года около 16 часов 10 минут на 101-ом километре трассы «Нарва», в Кингисеппском районе Ленинградской области 39-летний петербуржец, управляя автомобилем «Geely Coolray» и двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине совершил съезд с дороги на левую обочину и наехал на стойку опоры ЛЭП, после чего съехал в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров «Джили Кулрей». 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга проводят проверку по факту ДТП на трассе «Нарва», в котором пострадала семилетняя девочка
Накануне вечером, 16 марта 2024 года около 16 часов 10 минут на 101-ом километре трассы «Нарва», в Кингисеппском районе Ленинградской области 39-летний петербуржец, управляя автомобилем «Geely Coolray» и двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине совершил съезд с дороги на левую обочину и наехал на стойку опоры ЛЭП, после чего съехал в кювет.
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