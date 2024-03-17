В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка

Накануне вечером, 16 марта 2024 года около 16 часов 10 минут на 101-ом километре трассы «Нарва», в Кингисеппском районе Ленинградской области 39-летний петербуржец, управляя автомобилем «Geely Coolray» и двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, по неустановленной причине совершил съезд с дороги на левую обочину и наехал на стойку опоры ЛЭП, после чего съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров «Джили Кулрей». 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.