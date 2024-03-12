В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей

Накануне, 11 марта 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней женщины, проживающей на Петровском проспекте, 13. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи, предложил перейти по отправленной ссылке, что женщина и сделала.

После этого с её банковской карты были списаны деньги в сумме 477 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.