Накануне, 11 марта 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней женщины, проживающей на Петровском проспекте, 13. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи, предложил перейти по отправленной ссылке, что женщина и сделала.
После этого с её банковской карты были списаны деньги в сумме 477 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует мошенничество в отношении петербурженки с Петровского проспекта
Накануне, 11 марта 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней женщины, проживающей на Петровском проспекте, 13. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи, предложил перейти по отправленной ссылке, что женщина и сделала.
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