В Отрадном в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Сегодня днем, 5 августа 2024 года около 12 часов 20 минут на 40-ом километре трассы "Санкт-Петербург -Кировск" 40-летний водитель, управляя автомобилем "SHACMAN" с прицепом, двигаясь со стороны города Отрадное в сторону поселка Павлово, не справился с управлением в связи со смещением груза (бетонных блоков), вследствие чего произошло падение автомобиля - большегруза на встречную полосу.

В результате падения грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем "Тойота RAV 4", под управлением 70-летнего водителя, который, в свою очередь, перевернулся.

По предварительным данным, в результате дорожного происшествия водитель кроссовера, а также его пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводият проверку.