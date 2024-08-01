В деревне Большие Колпаны задержаои стрелка из пневматики по ребенку

Накануне утром, 31 июля 2024 года около 07 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация из районной больницы о том, что накануне, около 21 часа 30 минут, к ним с травмой бедра обратилась 12-летняя девочка из деревни Большие Колпаны.

По словам школьницы, ранение было получено после выстрела из пневматической винтовки.

Полицейские установили, что 30 июля около 00 часов 15 минут возле дома 11 по улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны в девочку выстрелил неизвестный.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего она была отправлена на амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 31 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угроловного розыска в деревне Большие Колпаны задержан 39-летний подозреваемый в указанном преступлении.

Пневматическую винтовку изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.