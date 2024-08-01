ента новостей

15:06
В деревне Большие Колпаны задержаои стрелка из пневматики по ребенку
15:00
В Совете Федерации поддержали идею создания единого органа в сфере информационной безопасности
14:48
В Петербурге со стрельбой задерживали нетрезвого водителя «Хендая»
13:45
Суд оштрафовал Google на 5 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора
13:36
В ДТП на внешнем кольце КАД погиб пассажир «Фольксвагена»
13:30
В Пушкине задержали пятерых, устроивших драку у Колонистского пруда
13:26
В Примориском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Королева
13:20
Мужчина попал в реанимацию после падения с квадроцикла на пляже «Дубки»
13:15
В Сесрорецке неадекват разбил в рейсовом автобусе лобовое стекло
09:01
Болгарскую турвизу пока оформить нельзя
08:40
Сколько денег нужно для нормальной жизни?
01:05
Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА, кроме того петербургский клуб продлил контракт с Борной Рендуличем и перезаключил соглашение с Арсением Грицюком
00:32
Бывший волейболист «Зенита» Георг Грозер блеснул на Олимпиаде в составе сборной Германии, а Вильфредо Леон помог Польше победить Бразилию
22:46
В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»
22:42
В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов
16:07
В Петербурге пройдёт фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов
13:43
В Гатчине задержали ночного стрелка из травматического пистолета
13:33
На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине
13:28
В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудника "Скорой помощи"
13:22
В Петербурге полицейские со стрельбой тормозили неодекватного водителя погрузчика
12:20
Что с региональным маткапиталом?
11:48
Неаттестованных экскурсоводов начнут штрафовать
11:04
Лучше всего торговать в СПб
10:24
В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке
10:16
Минпромторг попросили поддержать запрет на импортную технику для госкомпаний
09:23
Петербург попал в топ-5 по автокредитам
02:13
Баскетбол на Олимпиаде – 2024: Канада досрочно вышла в плей-офф, Япония добилась овертайма с Францией, а Германия победила Бразилию
02:06
На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист
01:33
В матче Кубка России «Зенит» победил «Факел» со счётом 3:0
23:08
В Ленобласти в лобовом ДТП у Симагино пострадали два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В деревне Большие Колпаны задержаои стрелка из пневматики по ребенку

В деревне Большие Колпаны задержаои стрелка из пневматики по ребенку

0
26
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчинского района оперативно задержан подозреваемый в стрельбе из пневматики в ребенка в деревне Большие Колпаны

Накануне утром, 31 июля 2024 года около 07 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация из районной больницы о том, что накануне, около 21 часа 30 минут, к ним с травмой бедра обратилась 12-летняя девочка из деревни Большие Колпаны.
По словам школьницы, ранение было получено после выстрела из пневматической винтовки.
Полицейские установили, что 30 июля около 00 часов 15 минут возле дома 11 по улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны в девочку выстрелил неизвестный.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего она была отправлена на амбулаторное лечение.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Вечером 31 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угроловного розыска в деревне Большие Колпаны задержан 39-летний подозреваемый в указанном преступлении.
Пневматическую винтовку изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район стрельба пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 13:43
В Гатчине задержали ночного стрелка из травматического пистолета
8-02-2019, 14:36
В Ленобласти пенсионер погиб на пожаре
21-09-2023, 13:30
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве
26-05-2023, 13:15
В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон
18-07-2023, 10:47
В Ленобласти 62-летний мигрант пытался изнасиловать 76-летнюю женщину
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 13:36
В ДТП на внешнем кольце КАД погиб пассажир «Фольксвагена»
0
52
Сегодня, 13:20
Мужчина попал в реанимацию после падения с квадроцикла на пляже «Дубки»
0
118
Вчера, 22:46
В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»
0
100
Вчера, 22:42
В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов
Наверх