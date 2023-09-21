В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве

Накануне днем около 12 часов 40 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 23 по Большой улице в деревне Парицы Гатчинского района Ленобласти в лесополосе, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, завернутый в ковер, заложенный камнями.

В ходе расследования установлено, что в конце марта 2023 года в квартире дома 19 по Западной улице в д. Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти после совместной трапезы произошел конфликт между двумя 51-летними местными жителями.

В ходе конфликта один из участников спора нанес другому не менее пяти ударов ножом. Тот от полученных ранений скончался.

Злоумышленник завернул тело своего знакомого в ковер и вынес в лесополосу через дорогу метрах в двадцати напротив дома 23 по Западной улице в деревне Малые Колпаны.

20 сентября 2023 года около 14 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 23 по Западной улице подозреваемый в содеянном был задержан.

Злодея поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.