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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве

В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве

Накануне днем около 12 часов 40 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 23 по Большой улице в деревне Парицы Гатчинского района Ленобласти в лесополосе, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, завернутый в ковер, заложенный камнями.
В ходе расследования установлено, что в конце марта 2023 года в квартире дома 19 по Западной улице в д. Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти после совместной трапезы произошел конфликт между двумя 51-летними местными жителями.
В ходе конфликта один из участников спора нанес другому не менее пяти ударов ножом. Тот от полученных ранений скончался.
Злоумышленник завернул тело своего знакомого в ковер и вынес в лесополосу через дорогу метрах в двадцати напротив дома 23 по Западной улице в деревне Малые Колпаны.
20 сентября 2023 года около 14 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 23 по Западной улице подозреваемый в содеянном был задержан.
Злодея поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ножевое ранение убийство
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