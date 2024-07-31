В Гатчине задержали ночного стрелка из травматического пистолета

Вечером 29 июля 2024 года, около 19 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 35-летнего директора местного коммерческого предприятия. Мужчина заявил о том, что накануне, около 02 часов 00 минут, возле дома 1 по площади Манина неизвестный выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Вчера, 30 июля 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 79 по улице Чкалова в городе Гатчина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники угрозыска по горячим следам задержали подозреваемого в указанном преступлении, 26-летнего работника автошколы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

У подозреваемого изъяли травматический пистолет.

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ