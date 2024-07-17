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Питерец.ру » Происшествия » На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики

На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики из окон квартиры на бульваре Новаторов

Накануне ранним утром, 16 июля 2024 года около 04 часов 05 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 47-летней жительницы дома 17 по Бульвару Новаторов о том, что с 9 этажа дома неизвестные стреляют из пневматики и повредили стекла.

Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту - 19-летняя уроженка Саратова - учащаяся 2 курса техникума и  двое неработающих петербуржцев - 20 и 23-лет.

Всех троих подозревают в том, что из окон съемной квартиры стреляли из пневматического пистолета по деревьям, в результате чего повредили стеклопакет кухонного окна одной из квартир, а также пассажирскую дверь припаркованного под окнами автомобиля. 

Пневматический пистолет изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Двоим в качестве меры пресечения избрано обязательство о явке, 20-летнего петербуржца, ранее судимого, задержали на основании ст.91 УПК РФ.

На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район стрельба пневматика
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