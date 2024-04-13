Вчера, 12 апреля 2024 года к полицейским Фрунзенского района петербурга поступило сообщение о том, что под окнами дома 46 корп. 1 по Софийской улице нетрезвые подростки стреляют из пневматического пистолета.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны четверо местных жителей: двое мужчин, 35 и 39 лет, а также двуе 16-летних братьев.
Старших из подозреваемых задержали по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Младших передали родителям.
Пневматический пистолет изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Софийской улице задержали двух подростков за стрельбу из пневматики
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в стрельбе на Софийской улице
Вчера, 12 апреля 2024 года к полицейским Фрунзенского района петербурга поступило сообщение о том, что под окнами дома 46 корп. 1 по Софийской улице нетрезвые подростки стреляют из пневматического пистолета.
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