На Софийской улице задержали двух подростков за стрельбу из пневматики

Вчера, 12 апреля 2024 года к полицейским Фрунзенского района петербурга поступило сообщение о том, что под окнами дома 46 корп. 1 по Софийской улице нетрезвые подростки стреляют из пневматического пистолета.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны четверо местных жителей: двое мужчин, 35 и 39 лет, а также двуе 16-летних братьев.

Старших из подозреваемых задержали по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Младших передали родителям.

Пневматический пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.