В Петербурге «гастролеры» из Твери промышляли кражами под предлогом замены электророзеток

1 июля 2024 года около 12 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестные, под предлогом осмотра электророзеток, проникли в квартиру дома 6 корпус 1 по улице Сантьяго-Де-Куба и похитили 35 тысяч рублей, принадлежащих 77–летнему хозяину квартиры.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

10 июля 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка в ходе служебной командировки по подозрению в причастности к данному преступлению задержали на территории Тверской области 27-летнего неработающего жителя Твери, ранее судимого за кражу и наркотики.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников преступной группы и иных эпизодов их преступной деятельности.