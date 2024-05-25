В Петербурге поймали налетчиков на аптеку на проспекте Луначарского

16 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от фармацевта аптеки, расположенной в доме 11 корпус 1 по проспекту Луначарского о том, что в аптеку вошли неизвестные и, открыто похитив с полки витамины на 20 тысяч рублей, скрылись в неизвестном направлении.

22 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающих ранее судимых 33-летнего местного жителя и его 25-летнюю подруга из Центрального района.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании 91 УПК РФ.