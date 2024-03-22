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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали грабителей, проникших в квартиру под видом курьерской доставки

В Петербурге поймали грабителей, проникших в квартиру под видом курьерской доставки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали грабителей, проникших в квартиру на Кременчугской улице под видом курьерской доставки

Вечером 11 марта 2024 года, около 17 часов 00 минут двое неизвестных под предлогом курьерской доставки, проникли в квартиру дома 13 по Кременчугской улице где, под угрозой применения физического насилия, потребовали пароль от криптокошелька, принадлежащего 21-летнему жильцу, но, получив отказ, похитили у него мобильный телефон iPhone 15, стоимостью 150 тысяч рублей, и с места происшествия скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
21 марта в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих петербуржцев - 20 и 22 лет.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
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