В Петербурге поймали злоумышленника, напавшего на предпринимателя с молотком в парадной дома на Ленинском проспекте

Вечером 8 июля 2024 года около 18 часов 25 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 34-летнего индивидуального предпринимателя, который рассказал о том, что в парадной дома 51 по Ленинскому проспекту на него совершено нападение.

Полицейскими было установлено, что около 17 часов 45 минут на 8 этаже 2 парадной дома 51 по Ленинскому проспекту неизвестный ударил предпринимателя молотком по голове и, похитив у него 270 000 рублей, скрылся.

Пострадавший обратился в травмпункт, после оказания медпомощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вчера поздним вечером, 9 июля 2024 года около 23 часов 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 15 по Петергофскому шоссе был задержан подозреваемый в причастности к указанному преступлению 45-летний неработающий ранее судимый мурманчанин.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.