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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе поймали распространителя наркотиков

В Приморском районе поймали распространителя наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе полицейские задержали распространителя наркотиков, пытавшегося скрыться на такси

8 июля 2024 года около 11 часов 30 минут возле дома 24 по набережной Черной речки, в Приморском районе Петербурга сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который при виде стражей порядка занервничал и убежал в парадную, откуда вызвал такси и попытался уехать. Автомобиль был остановлен полицейскими, а пассажир задержан. 

Им оказался 33-летний неработающий, ранее судимый за наркотики житель деревни Новое Девяткино, перевозивший при себе завернутый в черную изоленту сверток. 

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).   

Экспертиза установила, что в свертке находилось синтетическое наркотическое вещество общей массой 198,5 г. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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