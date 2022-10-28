В Приморском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В минувшую среду возле дома 87 по Парашютной улице в Приморском районе Петербурга при патрулировании нарядом ППС полиции был задержан 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который при виде сотрудников полиции сбросил на землю сверток.

В ходе осмотра обнаружен брошенный сверток, в котором было упаковано синтетическое наркотическое вещество весом почти полкилограмма.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.