Вчера, 27 мая 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что около 11 часов 15 минут возле дома 11 по улице Маршала Захарова 55-летний водитель автомобиля «Мерседес – Бенц», двигаясь в сторону проспекта Кузнецова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате
0
54
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Вчера, 27 мая 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что около 11 часов 15 минут возле дома 11 по улице Маршала Захарова 55-летний водитель автомобиля «Мерседес – Бенц», двигаясь в сторону проспекта Кузнецова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"