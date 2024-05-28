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Питерец.ру » Происшествия » На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате

На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок

Вчера, 27 мая 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что около 11 часов 15 минут возле дома 11 по улице Маршала Захарова 55-летний водитель автомобиля «Мерседес – Бенц», двигаясь в сторону проспекта Кузнецова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП самокаты дети
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