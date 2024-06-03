Во Фрунзенском районе мужчина молотком избил отца и племянника

Накануне ночью, 2 июня 2024 года около 00 часа 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 13-летнего подростка о том, что в квартире дома 31 по улице Турку на него и его дедушку напал дядя с молотком.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире задержали неработающего, проживающего в этой же квартире 43-летнего мужчину, подозреваемого в том, что в результате внезапно возникшей ссоры избил молотком своего племянника, а также 66-летнего отца-пенсионера.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а его дедушку, после оказания медицинской помощи, направили на амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.