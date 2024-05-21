Накануне утром, 20 мая 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионерки в поселке Совхозный Бокситогорского района.
Незамедлительно прибывшим на место происшествия полицейским 81-летняя женщина рассказала о том, что около получаса назад, по указанию телефонного собеседника отдала неизвестному 215 тысяч рублей в пакете, за, освобождение родственницы от уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП.
Около 10 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска по горячим следам с поличным, по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 33-летнего петербуржца без определенных занятий.
Деньги изъяли.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого пометсили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти задержали курьера мошенников с деньгами обманутой пенсионерки из поселка Совхозный
Накануне утром, 20 мая 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионерки в поселке Совхозный Бокситогорского района.