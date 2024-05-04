В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

Вчера утром, 3 мая 2024 года около 09 часов 55 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о то, что в городе Пикалево, в доме 10 по Спортивной улице, в отношении пожилой женщины совершаются мошеннические действия.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 93-летней женщине поступают звонки от неизвестной, которая представляется ее внучкой и сообщает о ДТП с её участием, а также необходимости передачи 300 000 рублей, якобы, за не привлечение "внучки" к уголовной ответственности.

Поверив мошеннице, пенсионерка сбросила неизвестному с балкона пакет с деньгами.

Около 12 часов 30 минут возле дома 10 по Спортивной улице "по горячим следам" задержан 19-летний местный житель, учащийся 2 курса колледжа, подозреваемый в причастности к этому преступлению.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ