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Питерец.ру » Происшествия » В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Пикалево

Вчера утром, 3 мая 2024 года около 09 часов 55 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о то, что в городе Пикалево, в доме 10 по Спортивной улице, в отношении пожилой женщины совершаются мошеннические действия.
Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 93-летней женщине поступают звонки от неизвестной, которая представляется ее внучкой и сообщает о ДТП с её участием, а также необходимости передачи 300 000 рублей, якобы, за не привлечение "внучки" к уголовной ответственности.
Поверив мошеннице, пенсионерка сбросила неизвестному с балкона пакет с деньгами.
Около 12 часов 30 минут возле дома 10 по Спортивной улице "по горячим следам" задержан 19-летний местный житель, учащийся 2 курса колледжа, подозреваемый в причастности к этому преступлению.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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