В Петербурге поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с Алтайской улицы

13 мая 2024 года около 13 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях в одной из квартир дома 17 по Алтайской улице.

Прибывшие на место происшествия полицейским женщина, находившаяся в квартире, отказалась открыть дверь, сообщив однако, что разговаривает с сыном из Гермамии, и противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В тот же день, около 22 часов 25 минут к полицейским поступило сообщение от сына потерпевшей о том, что возле квартиры в доме 17 на Алтайской улице его мать передала аферистам 100 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 85-летней женщины, которая в этот раз сообщила, что около 13:00 ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником Центробанка и сообщила, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия, и для сохранения денежных средств ей необходимо снять их со счета и передать курьеру, якобы, для размещения на безопасных счетах.

Около 18 часов 30 минут пенсионерка в парадной возле своей квартиры отдала курьеру мошенников 100 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ(мошенничество).

Вчера, 17 мая 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 104 по Будапештской улице в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 75-летнюю петербурженку.