В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

Вчера днем около 14 часов 50 минут возле дома 11 корпус 2 по проспекту Кузнецова в Петербурге 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Авенсис» и двигаясь по дворовому проезду от Ленинского проспекта в сторону улицы Маршала Казакова, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.

В результате наезда ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.