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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на велосипедиста на проспекте Кузнецова

Вчера днем около 14 часов 50 минут возле дома 11 корпус 2 по проспекту Кузнецова в Петербурге 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Авенсис» и двигаясь по дворовому проезду от Ленинского проспекта в сторону улицы Маршала Казакова, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.
В результате наезда ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП велосипеды дети
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