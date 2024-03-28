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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина решил оспорить цены на шиномантаж выстрелами из газового пистолета

В Петербурге мужчина решил оспорить цены на шиномантаж выстрелами из газового пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Стрелок с шиномонтажа стал фигурантом уголовного дела

Вчера, 27 марта 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о стрельбе на шиномонтаже возле дома 41 по Гражданскому проспекту.

Прибывшие на место полицейские задержали 52-летнего неработающего петербуржца, который подозревается в том, что в ходе конфликта из-за высоких, по его мнению цен на оказанные услуги, произвел несколько выстрелов из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.
Пострадавший получил ожоги глаз, и был вынужден обратиться в медучреждение.
Полицейские изъяли аэрозольный пистолет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого, который ранее уже был судим, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район стрельба
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