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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подросток устроил стрельбу и ранил сверстника из-за электронной сигареты

В Петербурге подросток устроил стрельбу и ранил сверстника из-за электронной сигареты

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Калининского района Петербурга задержали несовершеннолетнего разбойника

Накануне вечером около 17 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 14-летнего мальчика о том, что несколькими минутами ранее возле дома 116 по Гражданскому проспекту неизвестный, пытаясь силой отобрать у него электронную сигарету и угрожая, предположительно, пневматическим пистолетом, произвел несколько выстрелов заявителю в область лица и бедра, после чего скрылся.
Около 17 часов 50 минут по «горячим следам» возле дома 110 по Гражданскому полицейские задержали 16-летнего учащийся колледжа.
14-летний пострадавший обратился в медучреждение с ушибами века и бедра.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».
На месте происшествия изъят пластиковый шарик.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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