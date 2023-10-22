В Петербурге подросток устроил стрельбу и ранил сверстника из-за электронной сигареты

Накануне вечером около 17 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 14-летнего мальчика о том, что несколькими минутами ранее возле дома 116 по Гражданскому проспекту неизвестный, пытаясь силой отобрать у него электронную сигарету и угрожая, предположительно, пневматическим пистолетом, произвел несколько выстрелов заявителю в область лица и бедра, после чего скрылся.

Около 17 часов 50 минут по «горячим следам» возле дома 110 по Гражданскому полицейские задержали 16-летнего учащийся колледжа.

14-летний пострадавший обратился в медучреждение с ушибами века и бедра.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

На месте происшествия изъят пластиковый шарик.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.