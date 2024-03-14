В центре Петербурга трое злоумышленников выбивали деньги из ливийца

Накануне поздним вечером, 13 марта 2024 года около 22 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что в одной из квартир дома 27 по улице Чайковского «дерется молодежь».

Прибывшие на место сотрудники поилции в указанной квартире задержали 21-летнего петербуржца и двоих жителей города Кириши, 21 и 22 лет. Молодые люди ворвались в квартиру, в которой проживают 20-летний петербуржец и 22-летний уроженец Ливии.

Жителей квартиры налетчики принялись избивать кастетом и угрожать пистолетом, требуя вернуть некий долг. Затем отобрали у потерпевших пять тысяч рублей и пытались скрыться через окно. Один из вымогателей при падении со второго этажа сломал правую ногу. Его госпитализировали в Мариинскую больницу. Остальные были доставлены в отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У вымогателей изъяли кастет и пневматический пистолет.