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Питерец.ру » Происшествия » Сотрудники Росгвардии задержали стрелков из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова

Сотрудники Росгвардии задержали стрелков из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии задержали двоих пьяных мужчин, стрелявших в Красносельском районе Петербурга

Сегодня ночью, 28 февраля 2024 года в дежурную часть поступила информация о стрельбе из окна квартиры дома 22, корпус 1 на проспекте Маршала Захарова, в Красносельском районе Петербурга. 

На место происшествия незамедлительно прибыла резервная группа СОБР «Гранит», где было организовано взаимодействие с группой оцепления из числа сотрудников районной полиции и вневедомственной охраны. Совместно с полицейскими была установлена квартира, из которой производились выстрелы. Сотрудники СОБР вскрыли дверь и задержали двух пьяных мужчин в возрасте 38 и 39 лет.

Из квартиры изъяли предположительно светозвуковой автомат СХ-АК 103 7,62х39.

Задержанных передали полицейским. В ходе задержания пострадавших нет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район стрельба
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