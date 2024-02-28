Сотрудники Росгвардии задержали стрелков из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова

Сегодня ночью, 28 февраля 2024 года в дежурную часть поступила информация о стрельбе из окна квартиры дома 22, корпус 1 на проспекте Маршала Захарова, в Красносельском районе Петербурга.

На место происшествия незамедлительно прибыла резервная группа СОБР «Гранит», где было организовано взаимодействие с группой оцепления из числа сотрудников районной полиции и вневедомственной охраны. Совместно с полицейскими была установлена квартира, из которой производились выстрелы. Сотрудники СОБР вскрыли дверь и задержали двух пьяных мужчин в возрасте 38 и 39 лет.

Из квартиры изъяли предположительно светозвуковой автомат СХ-АК 103 7,62х39.

Задержанных передали полицейским. В ходе задержания пострадавших нет.