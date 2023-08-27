В Купчино задержали выбросившего сожительницу из окна

Накануне ночью около 02 часов 35 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о том, что из окна квартиры по адресу: дома 20 корпус 3 по Купчинской улице выпрыгнула женщина.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району под окнами дома обнаружена 43-летняя женщина, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

Со слов пострадавшей, ее выбросил из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже, сожитель.

Сотрудники полиции на месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления, по задержали 49-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).