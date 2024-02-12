В Петербурге задержали поджигателей покрышек у квартиры на Лиговском проспекте

Вечером 10 февраля 2024 года около 19 часов 35 минут к полицейским поступила инофрмация о том, что в первом подъезде дома 237 по Лиговскому проспекту горит квартира на третьем этаже.

В результате тушения пожара экстренными службами было эвакуировано 30 человек, пятерым жильцам потребовалась медицинская помощь. В больнипцу с ингаляционным отравлением продуктами горения госпитализировали двух женщин 83 и 47 лет и троих мужчин 49, 38 и 85 лет, последний - в тяжелом состоянии.

На месте происшествия полицейские возле двери сгоревшей квартиры обнаружили фрагменты автомобильных покрышек.

В результате поджога 4-х комнатная коммунальная квартира выгорела полностью. После локализации пожара, в квартире был обнаружен обгоревший труп 39-летнего мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вчера, 11 февраля по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали двоих мужчин, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления. Со слов подозреваемых им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение - 60 тысяч рублей.

Задержанных передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.