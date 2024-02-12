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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателей покрышек у квартиры на Лиговском проспекте

В Петербурге задержали поджигателей покрышек у квартиры на Лиговском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали злодеев, совершивших поджог автомобильных покрышек на Лиговском проспекте, в результате которого погиб мужчина

Вечером 10 февраля 2024 года около 19 часов 35 минут к полицейским поступила инофрмация о том, что в первом подъезде дома 237 по Лиговскому проспекту горит квартира на третьем этаже.
В результате тушения пожара экстренными службами было эвакуировано 30 человек, пятерым жильцам потребовалась медицинская помощь. В больнипцу с ингаляционным отравлением продуктами горения госпитализировали двух женщин 83 и 47 лет и троих мужчин 49, 38 и 85 лет, последний - в тяжелом состоянии.
На месте происшествия полицейские возле двери сгоревшей квартиры обнаружили фрагменты автомобильных покрышек.
В результате поджога 4-х комнатная коммунальная квартира выгорела полностью. После локализации пожара, в квартире был обнаружен обгоревший труп 39-летнего мужчины.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Вчера, 11 февраля по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали двоих мужчин, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления. Со слов подозреваемых им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение - 60 тысяч рублей.
Задержанных передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Источник: ГУ МВД
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