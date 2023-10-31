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Питерец.ру » Происшествия » В Кировсом районе поймали 30-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки

В Кировсом районе поймали 30-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержана подозреваемая в обмане пенсионерки в Кировском районе Петербурга

Вечером 27 октября 2023 года около 18 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 88-летняя женщина. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что около 09 часов 00 минут ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил ее в торговом комплексе на бульваре Новаторов передать неизвестной женщине 736 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
Вчера около 11 часов 30 минут возле дома 1 по Арсенальной набережной полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали не работающую 30-летнюю жительницу Красноярского края.
Злоумышленницу поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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