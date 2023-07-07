Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей

Вчера вечером около 19 часов 15 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 72-летний житель города Ломоносов, улица Ломоносова, 2, который сообщил о том, что 30 июня днем на его мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка и сообщил о том, что 30.06.2023 днем ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытались завладеть его денежными средствами, а также оформить на его имя кредит.

01.07.2023 потерпевший, находясь в г. Казань, в отделении банка снял со своего счета 378 000 рублей, а также, оформил на свое имя кредит на сумму 1 200 000 рублей, поле чего перевел все денежные средства на указанный неизвестным счет.

03.07.2023 в г. Санкт-Петербург в отделении банка также оформил на свое имя кредит на сумму 800 000 рублей и также перевел их на указанный неизвестным счет.

03.07.2023 потерпевшему снова позвонил неизвестный и сообщил, что на имя его 68-летней супруги неизвестные пытались оформить кредит. Дама, находясь в отделении банка, оформила на свое имя кредит на сумму 946 000 рублей и перевела их на указанный неизвестным счет.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия направленные на розыск и поимку злоумышленников.