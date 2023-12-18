Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей

Вчера днем, 17 декабря 2023 года около 13 часов 20 минут житель Санкт-Петербурга обратился к полицейским Красносельского района с заявлением о крупной краже, совершенной в его квартире на Петергофском шоссе, дом 72. По информации, предоставленной пострадавшим, преступление было совершено в период с 10 по 16 декабря 2023 года. Неизвестный злоумышленник проник в квартиру и похитил сумму в размере 20 000 000 рублей, которая хранилась в ящике в кладовой.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, провели расследование и установили факт кражи. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 4, которая квалифицирует данный преступление как кражу. Полиция приняла необходимые меры для выявления и задержания преступников.