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Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе пенсионерка передала мошеннием 3,6 млн рублей

В Адмиралтейском районе пенсионерка передала мошеннием 3,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, вскрывшегося после смерти потерпевшей

Накануне вечером, 12 декабря 2023 года около 18 часов 55 минут в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 67-летний местный житель, проживающий по адресу набережная канала Грибоедова, дом 119.

Мужчина в своем заявлении он сообщил, что в период с июля по 4 октября 2023 года его 69-летняя сестра, под давлением неизвестных лиц, передала им сумму в размере 3 600 000 рублей. В эту сумму входили 1 600 000 рублей, которые она взяла в кредит под залог своей квартиры и которые должна была вернуть. К сожалению, 4 октября 2023 года пенсионерка скончалась, что осложнило расследование данного мошеннического случая.

В связи с этим, полиция решила возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества. Ведется активное расследование данного дела, и полиция принимает все необходимые меры для поиска и задержания преступников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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