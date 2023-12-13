В Адмиралтейском районе пенсионерка передала мошеннием 3,6 млн рублей

Накануне вечером, 12 декабря 2023 года около 18 часов 55 минут в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратился 67-летний местный житель, проживающий по адресу набережная канала Грибоедова, дом 119.

Мужчина в своем заявлении он сообщил, что в период с июля по 4 октября 2023 года его 69-летняя сестра, под давлением неизвестных лиц, передала им сумму в размере 3 600 000 рублей. В эту сумму входили 1 600 000 рублей, которые она взяла в кредит под залог своей квартиры и которые должна была вернуть. К сожалению, 4 октября 2023 года пенсионерка скончалась, что осложнило расследование данного мошеннического случая.

В связи с этим, полиция решила возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества. Ведется активное расследование данного дела, и полиция принимает все необходимые меры для поиска и задержания преступников.