В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку

Поздним вечером 11 октября 2023 года около 21 часа 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 94-летняя женщина. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в ее квартиру дома 6 корпус 2 по Стрельнинскому шоссе обманным путем проник неизвестный, представившийся сотрудником «газовой службы», и похитил из серванта 41 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера вечером около 16 часов 10 мину в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 33-летнего местного жителя.