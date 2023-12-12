В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода

Накануне утром, 11 декабря 2023 года около 07 часов 00 минут, неподалеку от поселка Тайцы, Гатчинского района Ленинградской области, водитель автомобиля !Toyota Land Cruiser 300!, 34-летний мужчина, сбил пешехода, который находился на проезжей части.

К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция установила, что погибший был местным жителем в возрасте 29 лет.

Водитель внедорожника также получил серьезные травмы головы и позвоночника и был доставлен в больницу.

По последним данным, его состояние оценивается как средней тяжести. Оказывается, за последний год он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полиция приняла решение возбудить уголовное дело в отношении водителя в связи с нарушением правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Расследование будет проведено для выяснения всех обстоятельств произошедшего.