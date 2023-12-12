ента новостей

11:49
На Дворцовой площади установили новогоднюю ёлку
11:35
День Конституции РФ
11:24
«Остров фортов» и ГК «Рики» будут совместно работать над созданием детских медиа- и событийных проектов в Кронштадте
11:12
Станислав Чигадаев сыграет в Эрмитаже Чайковского
10:32
В Сланцах подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета
09:30
Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа
09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
09:06
В Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности
00:20
Волейбольная «Ленинградка» после разгрома, устроенного клубу «Атом-Курск», готовится к матчу с «Тулицей»
18:35
В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги инклюзивного проекта «Многомерность культуры»
18:05
В Красносельском районе построят новую школу
18:01
В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника
14:43
Адреса дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 17 декабря
14:40
В Мариинском дворце прошла церемония награждения волонтёров Петербургского хосписа для детей и взрослых
14:23
На «Ленфильме» откроется выставка «Жизнь-Кино»
12:49
Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»
12:39
В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса
12:02
Два проекта Пятого канала победили в двух номинациях ТЭФИ-2023
11:53
Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка
11:42
В центре Петербурга пенсионерка передала мошенникам почти 5,2 млн рублей
10:15
В Ленобласти на трассе «Сортавала» полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
10:12
В Гатчине 71-летняя педагог музыкальной школы перевела аферистам более 2,4 млн рублей
09:59
Концерт иранской музыки в Филармонии
09:51
В Ленобласти во время дорожного конфликта водителю стреляли в ногу
09:40
В Красногвардейском районе в кафе мигранты устроили массовую драку
09:31
Подростки затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе
02:01
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму
01:35
«Зенит» после минимальной победы над «Пари НН» будет отдыхать до марта, пребывая на втором месте в чемпионате РПЛ
15:36
На Всильевском острове совешен налет на салон оптики
01:49
ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода

В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода

0
84
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
В Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник строителей трубопроводов насмерть сбил пешехода

Накануне утром, 11 декабря 2023 года около 07 часов 00 минут, неподалеку от поселка Тайцы, Гатчинского района Ленинградской области, водитель автомобиля !Toyota Land Cruiser 300!, 34-летний мужчина, сбил пешехода, который находился на проезжей части.

К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция установила, что погибший был местным жителем в возрасте 29 лет.

Водитель внедорожника также получил серьезные травмы головы и позвоночника и был доставлен в больницу.

По последним данным, его состояние оценивается как средней тяжести. Оказывается, за последний год он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полиция приняла решение возбудить уголовное дело в отношении водителя в связи с нарушением правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Расследование будет проведено для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-10-2021, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
7-01-2023, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
21-10-2023, 14:26
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 56-летнего пешехода
2-11-2022, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
11-11-2022, 10:01
В Ленобласти мигрант на иномарке насмерть сбил пешехода
21-10-2023, 14:30
В Ленобласти «Рено Дастер» насмерть сбил пешехода

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
0
284
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
313
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
434
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
Наверх