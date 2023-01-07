В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода

Вчера около 21 часа 30 минут на 5-ом километре автодороги к поселку Новый Учхоз, в Гатчинском районе Ленинградской области автомобиль "Mercedes-Benz GL" под управлением 33-летнего жителя города Гатчина сбил мужчину, удущего по проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте ДТП. На вид ему около 45 лет, документов при себе не имел.

По данным ГИБДД, аодитель иномарки в минувшем году он 35 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель процессуально задержан и помещен в камеру, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Обстоятельства ДТП и личность погибшего устанавливаются.