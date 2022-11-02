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Питерец.ру » Происшествия » В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
На выезде из Бугров микроавтобус насмерть сбил пешехода

Вчера поздним вечером около 21 часа 30 минут на улице Шоссейной в поселке Бугры, Всеволожского района Ленинградской области 37-летний водитель микроавтобуса "Луидор" сбил пешехода. ДТП произошла вне зоны действия пешеходного перехода. Автомобиль ехала от Корабселек в сторону Петербурга.

От полученных травм мужчина, на вид которому около 50 лет, скончался на месте ДТП. Его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

По данным ГИБДД, у водителя микроавтобуса с начала года один штраф за нарушение правил дорожного движения.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
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