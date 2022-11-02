В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода

Вчера поздним вечером около 21 часа 30 минут на улице Шоссейной в поселке Бугры, Всеволожского района Ленинградской области 37-летний водитель микроавтобуса "Луидор" сбил пешехода. ДТП произошла вне зоны действия пешеходного перехода. Автомобиль ехала от Корабселек в сторону Петербурга.

От полученных травм мужчина, на вид которому около 50 лет, скончался на месте ДТП. Его данные и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

По данным ГИБДД, у водителя микроавтобуса с начала года один штраф за нарушение правил дорожного движения.