В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода

Около 3 часов ночи минувшей субботы на 17 километре трассы "Зеленогорск - Приморск - Выборг" 38-летний безработный житель Петербурга, передвигаясь на автомобиле Nissan X-Trail сбил 34-летнего жителя поселка Молодежное, в Выборгском районе Ленинградской области. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как сообщили 47news в пресс-службе полицейского главка, экспертиза показала, что во время аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водитель отпущен под обязательство о явке к следователю.