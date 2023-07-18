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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»

В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии «синтетики»

Накануне днем около 15 часов 00 минут в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти опергруппой отдела по контролю за оборотом наркотиков, в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» при личном досмотре

у 34-летнего петербуржца без определенных занятий было изъято два свертка с наркотически средством "амфетамин" общей массой почти 400 граммов.
Задержанного доставили в отдел полиции для проведения оперативно-следственных действий.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление каналов сбыта запрещённого вещества.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
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