В Курортном районе водитель иномарки привел полицейских к схрону наркотиков

Вчера, 30 ноября в Курортном районе полицейский патруль ППСП Курортного района Петербурга заметил подозрительную машину на Левашовском шоссе. Иномарка повернула в лес, где и была остановлена полицейскими. За рулем находился 35-летний петербуржец.

Водитель не скрывал, почему заехал в снежную чащу. Мужчина показал патрульным черный полиэтиленовый пакет. В пакете обнаружили четыре свертка общим весом около двух килограммов. Эксперты установили, что в лесу хранились синтетические наркотики.

Задержанного отвезли в отдел полиции, а его машину поместили на спецстоянку.

Обстоятельства произошедшего уточняются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.