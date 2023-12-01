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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе водитель иномарки привел полицейских к схрону наркотиков

В Курортном районе водитель иномарки привел полицейских к схрону наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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В Курортном районе водитель иномарки привел наряд ППСП к месту хранения двух кило наркотиков

Вчера, 30 ноября в Курортном районе полицейский патруль ППСП Курортного района Петербурга заметил подозрительную машину на Левашовском шоссе. Иномарка повернула в лес, где и была остановлена полицейскими. За рулем находился 35-летний петербуржец.

Водитель не скрывал, почему заехал в снежную чащу. Мужчина показал патрульным черный полиэтиленовый пакет. В пакете обнаружили четыре свертка общим весом около двух килограммов. Эксперты установили, что в лесу хранились синтетические наркотики.

Задержанного отвезли в отдел полиции, а его машину поместили на спецстоянку.

Обстоятельства произошедшего уточняются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Курортный район наркотики
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