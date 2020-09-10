Вечером минувшей среды около 18:00 часов к 83-летнему пенсионеру, проживающему на даче в Курортном районе Петербурга, зашел электрик, который произвел осмотр счетчиков и около 18:10 покинул дом. После его ухода мужчина обнаружил пропажу портмоне с имеющимися в нем деньгами в размере 8 000 рублей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Курортном районе лже-электрик обокрал пенсионерку
0
40
Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
В Курортном районе Петербурга мошенник под видом электрика похитил у 83-летнего пенсионера портмоне с 8-ю тысячами рублей.
Вечером минувшей среды около 18:00 часов к 83-летнему пенсионеру, проживающему на даче в Курортном районе Петербурга, зашел электрик, который произвел осмотр счетчиков и около 18:10 покинул дом. После его ухода мужчина обнаружил пропажу портмоне с имеющимися в нем деньгами в размере 8 000 рублей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"