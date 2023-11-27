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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей

Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к розыску мошенников, обманувших пенсионера с улицы Жуковского

Накануне утром, 26 ноября 2023 года около 11 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратился 77-летний местный житель, проживающий по адресу улица Жуковского, дом 26. Пенсионер рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним с 20 по 24 ноября этого года. В течение этого периода неизвестный звонил ему на мобильный телефон несколько раз, утверждая, что мошенники пытаются снять деньги с его банковского счета. Под предлогом "сохранности" пенсионеру было сказано обналичить свой банковский вклад и передать деньги курьеру, который придет к дому на проспекте Энергетиков, 9 корпус 6. Пенсионер, будучи доверчивым, дважды передал деньги неизвестной женщине по указанному адресу.

Общая сумма ущерба составила огромные 7 300 000 рублей.

Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с этим случаем. Полицейскими были предприняты меры для розыска соучастников этого преступления. Такие случаи мошенничества, особенно направленные на пожилых людей, становятся все более распространенными. К сожалению, мошенники используют различные методы, чтобы обмануть доверчивых людей и получить доступ к их деньгам. Поэтому очень важно быть осторожным и бдительным, особенно при получении подозрительных звонков или запросов на передачу денег. Полиция активно работает над предотвращением таких преступлений и розыском преступников. Они проводят регулярные информационные кампании, чтобы образовать людей о различных мошеннических схемах и поделиться советами по предотвращению таких случаев. Однако, каждый из нас также должен быть бдительным и не поддаваться на уловки мошенников. Никогда не следует делать денежные переводы или предоставлять личную информацию незнакомым людям, особенно если они просят это сделать под предлогом "сохранности" или "спасения" ваших денег. Если вы стали жертвой мошенничества или столкнулись с подозрительной ситуацией, немедленно обратитесь в полицию и сообщите о произошедшем. Чем раньше вы действуете, тем больше шансов у полиции найти и наказать преступников. Будьте осторожны и защитите себя от мошенников!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
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