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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе 54-летняя женщина перевела мошенникам почти 4,2 млн рублей

В Выборгском районе 54-летняя женщина перевела мошенникам почти 4,2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших женщину в Выборгском районе Петербурга

Вечером 24 ноября 2023 года около 18 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 54-летняя женщина, проживающая на проспекте Энгельса, дом 149. Она сообщила о случившемся с ней недавно происшествии, которое связано с мошенничеством.

В период с 13 по 20 ноября неизвестный злоумышленник позвонил ей по телефону, представившись сотрудником правоохранительных органов. Под видом проверки банковского счета, мошенник уведомил ее о фиктивных мошеннических операциях, происходящих на ее счете. Он убедил ее, что единственным способом защитить ее финансовые средства является перевод денег на "безопасные" счета. Доверчивая женщина, в течение пяти дней, с 13 по 17 ноября, по указанию мошенника, перевела через банкоматы свои накопленные средства, которые составили 4 189 000 рублей.

Женщина полагала, что таким образом защищает свои финансы, но на самом деле стала жертвой коварного мошенничества.

Сейчас полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество
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