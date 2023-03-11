В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки более 4,6 миллиона рублей

Вчера к полицейским Выборгского района обратилась 66-летняя женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что днем 5 декабря 2022 года ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Центробанка» Соколовым Дмитрием Викторовичем.

Телефонный собеседник сообщил, что со счетом пенсионерки якобы происходят подозрительные транзакции и с целью предотвращения дальнейших попыток, необходимо все денежные средства перевести на «безопасные счета».

В период с 5 декабря по 3 марта пожилая женщина через различные банкоматы на два счета перевела 4 652 019 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.