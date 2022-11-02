В Московском районе пожилая женщина перевела аферистам 1,4 миллиона рублей

28 октября 75-летней жительнице Московского района Петербурга позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником «службы безопасности Центробанка». Голос в трубке сообщил пожилой женщине о якобы совершаемых мошеннических действиях на ее банковском счёте. Мошенник убедил в необходимости перевести денежные средства на «безопасные счета».

Пенсионерка сняла со своего счёта 1 402 000 рублей и перевела на продиктованный ей номер счёта.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.