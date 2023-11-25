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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 54-летняя женщина перевела мошенникам 4,6 млн рублей

В Петербурге 54-летняя женщина перевела мошенникам 4,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших даму с Днепропетровской улицы

Накануне вечером, 24 ноября 2023 года около 21 часа 35 минут к полицейским поступило заявление от 54-летней жительницы дома по Днепропетровской улице, которая сообщила о том, что с 11 по 17 ноября подверглась массированной психологической атаке: ей неоднократно звонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур, и сообщал, что на её счете происходят мошеннические действия, и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на "безопасный" счет, после чего она перевела на указанный неизвестным счет 4 638 200 рублей.
Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские принимают меры к розыску и задержанию аферистов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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