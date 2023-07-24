В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 3,9 млн рублей

Накануне поздним вечером около 23 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 6 июля ей позвонила неизвестная, и сообщила, что на её счету происходят мошеннические действия, а потому необходимо все средства со счета перевести на "безопасный", который она ей назовет.

После этого заявительница с 6 июля по 21 июля перевела на указанный ей счет 3 910 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.