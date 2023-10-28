Во Фрунзенском районе пенсионерка перевела мошенникам 10,3 млн рублей

Вчера вечером около 21 часа 25 минут к полицейским обратилась 62-летняя женщина, проживающая в доме 10 по улице Ярослава Гашека с заявлением о том, что в период с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный и сообщил, что на её счету происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счёт, после чего потерпевшая перевела на указанный неизвестным счет 10 281 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские проводят все необходимые мероприятия по розыску и задержанию аферистов.