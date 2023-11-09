В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей

Накануне около 11 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина из доме 31 по Витебскому проспекту. пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в период с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный. Телефонный собеседник сообщенил о том, что на её счете происходят мошеннические действия, и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счёт, после чего потерпевшая перевела на указанный звонившим счет 4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.