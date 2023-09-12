В Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино

Сотрудники экономической полиции Петербурга при поддержке Спецполка полиции Главка пресекли деятельность нелегального казино в Выборгском районе.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ полицейские, установили 3-комнатную квартиру в доме 16 по улице Есенина, где оно было организовано.

Во время визита полиции в заведении находились 12 посетителей, двое администраторов.

В ходе обыска изъяты 43 игровых автомата, 12 компьютеров, оборудованных для проведения азартных игр, и 30 тысяч рублей выручки.

С любителями азарта провели профилактическую беседу, «работников» передали следователям для проведения процессуальных действий.

Позже один из них, 38-летний уроженец Архангельской области, был допрошен в качестве подозреваемого в рамках возбужденного уголовного дела.