В Петербурге задержан карманник-гастролер

Вчера около 02 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой регионального Управления уголовного розыска по горячим следам возле дома 25 по Садовой улице задержан неработающий ранее судимый 40-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Задержанного подозревают в том, что возле дома 25 по совершил кражу кошелька с 5040 рублями из кармана брюк 30-летнего петербуржца.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенное изъято.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ