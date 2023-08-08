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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан карманник-гастролер

В Петербурге задержан карманник-гастролер

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Опубликовал: Anton78
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Полицией в Центре Петербурга задержан карманник-гастролер

Вчера около 02 часов 30 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой регионального Управления уголовного розыска по горячим следам возле дома 25 по Садовой улице задержан неработающий ранее судимый 40-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
Задержанного подозревают в том, что возле дома 25 по совершил кражу кошелька с 5040 рублями из кармана брюк 30-летнего петербуржца.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Похищенное изъято.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
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