В Ленобласти застрелили рыбака из Мурино

Накануне вечером около 19 часов в Новоладожском канале, напротив Песочной улицы в Новой Ладоге, в собственной лодке нашли без сознания 61-летнего мужчину. Мужчину вытащил на берег прохожий и вызвал неотложку. Скорая помощь забрала его с огнестрельным ранением головы, но рыбак скончался по пути в больницу. Он получил заряд крупной картечи в лицо. Лодка погибшего имеет повреждения.

В настоящее время следствием рассматривается версия столкновения с какой-то другой лодкой и конфликта на воде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).

В соцсетях о погибшем известно, что он закончил Политех, на фото позирует с крупной рыбой. Полный однофамилец убитого числится директором книжной фирмы.